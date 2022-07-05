Потери добычи газа в РФ из-за спада экспорта в ЕС оценены в 500 млрд кубометров за три года

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Совокупные потери добычи газа в России в 2022-2025 годах могут превысить 480 млрд куб. м на фоне санкций и решения Евросоюза об отказе от российского топлива, говорится в ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства о рынке газа.

МЭА отмечает, что в случае ускоренного отказа европейских стран от российского газа потери добычи в России за указанный период могут составить около 550 млрд куб. м.

"Ожидается, что больше всего пострадают разработки в разведке и добыче в Западной Сибири и на полуострове Ямал, в то время как перспективы добычи на месторождениях Восточной Сибири будут более устойчивыми", - говорится в отчете.

Базовый сценарий отчета МЭА предполагает снижение экспорта российского трубопроводного газа в ЕС более чем на 55% к 2025 году относительно уровня 2021 года, ускоренный - на 75%.

"Огромная неопределенность в этом вопросе усугубляется возможностью того, что Россия еще больше ограничит свои экспортные потоки в одностороннем порядке, как она уже сделала в 2022 году в отношении некоторых стран", - отметили в МЭА.

По данным агентства, в первом полугодии текущего года трубопроводные поставки газа из России в Европу упали на 30% относительно прошлого года. Этому способствовало прекращение экспорта в ряд стран, а также снижение прокачки по "Северному потоку" во второй половине июня. МЭА отмечает, что в случае сохранения текущей структуры поставок импорт российского трубопроводного газа в ЕС в 2022 году снизится на 45% - до менее чем 80 млрд куб. м. В общей структуре импорта доля России составит всего 25% - самый низкий уровень за более чем 20 лет, отметили эксперты.

МЭА подчеркивает, что отказ ЕС от российского газа активизирует усилия Москвы по изменению маршрутов экспорта на Азию, однако стране понадобится не менее 10 лет, чтобы увеличить поставки в регион до уровня, близкого к поставкам в ЕС в 2021 году - 155 млрд куб. м. "Это также потребует развития новой инфраструктуры экспорта газа и значительных капиталовложений в то время, когда доступ России к рынкам капитала и энергетическим технологиям ограничен различными санкциями", - отмечается в отчете.