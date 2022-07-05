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Банк Англии ждет ухудшения ситуации в мировой экономике из-за подорожания сырья

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Прогноз для глобальной экономики "существенно ухудшился" после того, как скачок цен на сырье привел к ускорению инфляции во всем мире, говорится в отчете Банка Англии. Об этом сообщает Bloomberg.

Центробанк планирует провести ежегодные стресс-тесты банков в сентябре для оценки вероятности "глубокой рецессии и дальнейших повышений процентных ставок".

"С учетом значительной неопределенности Комитет по финансовой политике (Financial Policy Committee, FPC) Банка Англии продолжит отслеживать развитие ситуации", - заверил глава Банка Англии Эндрю Бейли.

При этом Банк Англии считает, что большинство британских домохозяйств и предприятий смогут справиться с возросшей нагрузкой на свои финансы, несмотря на взлет инфляции и стоимости заимствований.

Достаточность капитала британских банков остается сильной, а их рентабельность укрепилась, говорится в отчете регулятора.

"Большинство британских предприятий по-прежнему могут себе позволить обслуживать свой долг, - отмечается в отчете. - Однако ожидается, что повышение процентных ставок и цен на сырье, а также замедление экономического роста и продолжающиеся сбои в цепочках поставок окажут давление на балансовую ведомость компаний".

Банк Англии Эндрю Бейли
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