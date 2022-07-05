Принят закон о снижении страховых взносов для анимационных компаний

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект, в соответствии с которым с 1 января 2023 года будут снижены до 7,6% страховые взносы для анимационных компаний, сообщили в пресс-службе Минкультуры. По мнению представителей отрасли, это поможет нарастить производство анимации.

Законопроектом, в частности, предусматривается установление с 1 января 2023 года для российских организаций, осуществляющих производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции, единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6% на бессрочный период.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, законопроект стал "важной и долгожданной вехой в линии системной инфраструктурной поддержки со стороны государства". Ее слова привели в пресс-релизе министерства.

"Он является продуманным, грамотным вкладом в развитие инфраструктуры анимационного кино и эффективной нефинансовой формой поддержки, поскольку средства, которые высвобождаются от уплаты налога, продюсеры направляют на развитие новых проектов", - сказала Мастусова.

Председатель правления Ассоциации анимационного кино, председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева отметила, что российская анимация переживает в последние годы период расцвета, "и такой темп во многом - результат эффективной государственной поддержки, которая имеет в своем арсенале ряд действенных мер".

"Единый пониженный тариф страховых взносов позволит нарастить производство и кадровый состав анимационной отрасли - это очень значимо для индустрии, особенно в условиях санкционных ограничений", - добавила она.

Слащева напомнила, что первый пакет льгот был утвержден в 2018 году, введение пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере до 14% позволило за три года вдвое увеличить как штат людей, работающих в отрасли, так и объем производства.