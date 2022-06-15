"Союзмультфильм" запланировал выход на рынки Юго-Восточной Азии и Латинской Америки

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Выпуск анимационных фильмов киностудии "Союзмультфильм" планируется в ряде новых стран в ближайшее время, сообщила председатель правления Ассоциации анимационного кино (ААК), председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Там (на новых рынках) придется больше адаптировать, чем мы собирались, но это рынки Юго-Восточной Азии, рынки Ближнего Востока, Северной Африки, Латинская Америка нас ждет", - сказала Слащева в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Нам нужно осваивать новые рынки. Рынки, которым мы уделяли мало внимания раньше, потому что были сконцентрированы на западных рынках: на Европе, на англоговорящих рынках", - добавила Слащева.

По ее словам, выход анимации в новых странах требуют более серьезного подхода: в некоторых из них нужно будет изменить содержание диалогов, контекст серий, адаптировать локализацию и другое.

"Нам казалось, что сейчас мы освоим рынки более простые, а в 2023 и 2024 году у нас стояли рынки Юго-Восточной Азии, они были в планах. Но нам надо перестроиться и идти на эти рынки сейчас", - подчеркнула Слащева. Она добавила, что уже провела несколько встреч с представителями стран данных регионов.