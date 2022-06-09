Государство дофинансирует съемку фильмов, потерявших иностранных инвесторов

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ будет принимать заявки на дофинансирование съемок ранее получивших господдержку фильмов, от участия в производстве которых отказались зарубежные инвесторы.

Как сообщили в пресс-службе министерства, Минюст РФ 9 июня зарегистрировал приказ Минкультуры РФ об обновлении процедуры отбора кинопроектов для финансирования их производства.

"Приказом впервые предусматривается отбор заявок на дофинансирование производства фильмов, ранее получивших государственную поддержку. Речь про фильмы совместного производства, зарубежные инвесторы которых отказались от ранее взятых на себя обязательств по финансированию в связи с введением санкций в отношении РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Ожидается, что на выделение дополнительной субсидии смогут претендовать проекты, поддержанные фондом Евримаж или кинокомпаниями из недружественных стран. Минкультуры России планирует провести прием заявок на дофинансирование проектов в июне и подвести результаты к августу.

Кроме того, приказ регламентирует процедуру отбора проектов, которые, согласно указу президента РФ, с 1 апреля могут претендовать на 100% финансирование.

1 апреля 2022 года президент РФ подписал изменения в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", предусматривающий полное финансирование производства и проката дебютных фильмов, неигровых картин и уникальной авторской анимации.