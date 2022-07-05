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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Резидентам России запретили выводить за рубеж доходы от дивидендов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Резиденты РФ не могут зачислять на иностранные счета валюту, если средства получены от дивидендов и прибыли российских компаний, хозяйственных товариществ, производственных кооперативов, говорится в опубликованном 5 июля указе президента.

Указ также наделяет правкомиссию правом вводить ограничения на зачисление резидентами России валюты на свои счета в зарубежных банках.

В феврале Путин своим указом запретил резидентам зачислять иностранную валюту на свои зарубежные счета, а также проводить переводы без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Позднее Банк России несколько раз смягчал ограничения, в последний раз разрешив резидентам-физлицам с 1 июля 2022 года переводить на зарубежные счета до $1 млн. Также ЦБ разъяснял, что российские резиденты вправе зачислять на свои счета в зарубежных банках рубли и потом конвертировать их в валюту.

Кроме того, подкомиссия ввела частичное послабление - разрешила резидентам РФ осуществлять операции по переводам денежных средств в иностранной валюте на их счета, открытые за рубежом, в целях финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств.

Также было разрешено проведение операций по зачислению на счета резидентов - физлиц за рубежом денежных средств в иностранной валюте, полученных от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей.

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