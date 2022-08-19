Россиянам разрешили зачислять дивиденды на счета в иностранных "дочках" уполномоченных банков

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Граждане-резиденты России смогут зачислять дивиденды и отчисления из прибыли отечественных обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов, на счета в иностранных "дочках" уполномоченных банков.

Такое решение приняла подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям 10 августа, следует из опубликованной Минфином выписки из протокола заседания.

Переводить дивиденды и доходы от компаний граждане-резиденты смогут в пределах общих лимитов, установленных Банком России, отмечается в документе. Это, с 1 июля 2022 года, не более $1 млн или такая же сумма в эквиваленте в другой иностранной валюте.

В июле 2022 года, президент Владимир Путин своим указом запретил резидентам России зачислять на иностранные счета валюту, если средства получены от дивидендов и прибыли российских компаний, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов.