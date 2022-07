Азиатские рынки акций снижаются из-за тревожной ситуации с COVID-19 в Китае

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в минусе в среду на сообщениях о росте заболеваемости коронавирусом в Китае.

Китай сообщил о существенном увеличении случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю, причем в последние дни число новых заболевших составляет несколько сотен в сутки, пишет MarketWatch.

Ограничения на перемещения введены в 11 китайских городах, на которые приходится около 15% ВВП Китая, отмечают аналитики Nomura. Власти Шанхая снова начали массовое тестирование жителей города после вспышки в караоке, пишут западные СМИ.

Также на азиатские фондовые рынки оказывают давления опасения глобальной рецессии на фоне ужесточения денежно-кредитной политики центробанками мира.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:14 по московскому времени снизился на 1,3%, гонконгский индикатор Hang Seng упал на 1,7%.

Акции китайских компаний, работающих в сфере общественного питания, резко дешевеют на страхах новых локдаунов. Цена бумаг Yum China Holdings Inc. упала на 6,7%, Haidilao International Holding Ltd. - на 5,3%, Jiumaojiu International Holdings Ltd. - на 5,5%, Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co. - на 2,2%.

Также в минусе торгуются бумаги транспортных компаний Cosco Shipping (-2,4%) и ChongQing Sokon (-2,7%).

Капитализация нефтегазовой компании CNOOC Ltd упала на 5,7% вслед за обвалом цен на нефть накануне.

Акции Alibaba Holdings тем временем стабильны в ходе торгов в Гонконге, рыночная стоимость автопроизводителя Li Auto увеличивается на 1,2%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 по московскому времени увеличился на 0,57%.

Лидерами снижения выступают энергетические компании: бумаги Inpex Corp упали на 9,8%, Eneos Holdings - на 5,9%. Акции металлургов Osaka Titanium и Nippon Steel подешевели на 4,3% и 2,3% соответственно. Капитализация генерирующей Tokyo Electric Power опустилась на 7,4%, Mitsubishi UFJ - на 3,9%, Toyota Motor - на 2,7%, Fast Retailing - на 2,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 по Москве понизился на 1,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:14 по Москве демонстрирует более умеренное снижение - на 0,4%.

Поддержку австралийскому рынку оказали акции технологических компаний, поднимающиеся вслед за ростом американского индекса Nasdaq накануне. Бумаги Xero Ltd выросли в цене на 6,7%, Wisetech Global - на 3,7%, Block Inc. - на 4,4%.

Между тем энергетический и горнодобывающий сектора торгуются в глубоком минусе. Акции Woodside Energy и Santos Ltd подешевели на 6,6% и 5,5% соответственно, отрицательную динамику демонстрируют также акции BHP Group (-4,2%), Fortescue Metals (-4,7%), Rio Tinto (-4,9%) и Pilbara Minerals (-2,7%).