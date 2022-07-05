Число случаев COVID-19 в мире превысило 550 млн

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 550 млн 33 тыс. 846, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 340 тыс. 147 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США – 87 млн 886 тыс. 589 и 1 млн 17 тыс. 915.

Индия – 43 млн 532 тыс. 788 и 525 тыс. 242.

Бразилия – 32 млн 535 тыс. 923 и 672 тыс. 33.

Франция – 31 млн 653 тыс. 749 и 150 тыс. 765.

Германия – 28 млн 542 тыс. 484 и 141 тс. 397.

Великобритания – 22 млн 941 тыс. 382 и 181 тыс. 93 (данные на пятницу, в субботу, воскресенье и понедельник не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника – 816,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 116 человек, Индии – 373, Бразилии – 3 118, Франции – 2 284, Германии – 1 677, Великобритании – 2 630.