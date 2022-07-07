Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних площадок и продолжающегося ослабления рубля; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%, при этом упали бумаги ряда компаний после отсечки на бирже дивидендов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2214,9 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1101 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 6,5%.

Доллар подрос до 63,91 рубля (+0,56%).

Подешевели после отсечки дивидендов акции "РусГидро" (-6,5%), "Татнефти" (-4,4%), "Газпром нефти" (-4,1%), также просели расписки TCS Group (-0,9%), бумаги "Интер РАО" (-0,8%), UC Rusal (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "МТС" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,3% "префы"), Сбербанка (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+1,1%), акции АФК "Система" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), Polymetal (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), "ММК" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, в четверг утром ситуация на внешнем рынке оценивается как позитивная: ключевые азиатские индексы подросли, фьючерсы на американские и европейские индексы укрепляются, нефть отскакивает вверх после снижения.

Из значимой статистики сегодня следует выделить публикацию данных по числу новых рабочих мест в частном секторе в июне от ADP, которые являются индикативом к пятничным данным по рынку труда. Если данные по рынку труда окажутся неплохими, то можно ожидать сохранения роста на глобальных рынках.

Индекс МосБиржи в четверг продолжит движение в диапазоне 2200-2250 пунктов, полагает Соловьев.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, отскок нефти умеренно поддерживает индекс МосБиржи.

Нефтяные котировки поддерживают слухи, что G7 планирует установить верхний порог на закупку российской нефти в диапазоне $40-60 за баррель. Всем ясно, что если мировые котировки нефти вдруг не обвалятся, то с таким дисконтом Россия нефть продавать не будет, а просто сократит ее добычу, причем, может быть, даже больше, чем вдвое.

Если в четверг нефть продолжит отскок вверх, то за ней может пойти и российский рынок акций. Особое внимание можно обратить на "Роснефть" и "Башнефть", которые последний день торгуются с дивидендами, отмечает Антонов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,4%, трейдеры оценивали протокол июньского заседания Федрезерва и новую порцию статистических данных.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 55,3 пункта по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее. Средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал более значительное снижение - до 54,3 пункта.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Руководители ФРС посчитали нужным ускорить темпы повышения базовой процентной ставки в связи с ухудшением инфляционных прогнозов и сошлись во мнении о необходимости ее подъема до уровней, при которых политика Федрезерва будет ограничивать экономическую активность в США, говорится в протоколе июньского заседания Федрезерва.

Обсуждая возможные дальнейшие действия, участники заседания отмечали, что ФРС придется продолжить подъем ставки, чтобы добиться замедления инфляции в стране до целевого уровня в 2%. Они пришли к заключению, что увеличение ставки на 50-75 б.п. на заседании в июле "может оказаться целесообразным", отмечается в протоколе.

Федрезерв по итогам июньского заседания повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, рекордными темпами с 1994 года. Глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка также может быть повышена на 75 б.п.

В четверг в Германии вышли данные об объеме промпроизводства в мае: показатель вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 0,4%, сообщает Trading Economics. В апреле объем промпроизводства в ФРГ вырос на 0,7%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке в четверг цены пытаются стабилизироваться после отката предыдущих дней (сорт WTI оказался в зоне "медвежьего" тренда).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:06 по московскому времени составила $100,66 за баррель (-0,03% и -2% в среду), августовская цена WTI - $98,49 за баррель (-0,04% и -1% накануне).

Растущие опасения, что ослабление мировой экономики приведет к сокращению спроса на нефть, толкают рынок вниз, несмотря на сигналы снижения предложения энергоресурсов, отмечает агентство Bloomberg. Стоимость нефти WTI с начала этой недели упала более чем на 9%, а ее снижение с мартовского пика в $123,7 за баррель превысило 20%, что является показателем "медвежьего" тренда.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,825 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах в четверг в 18:00 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают их снижения на 1,2 млн баррелей.