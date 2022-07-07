Сергей Швецов призвал повысить отвественность за директивы чиновников и теневых директоров

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Чиновник, который подписывает директиву представителям государства и муниципалитетов для голосования в советах директоров компаний, а также любой другой "теневой" директор должны нести ответственность наравне с официальными членами коллегиальных органов управления.

Такое мнение глава наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов, бывший зампред Банка России, высказал на XVI форуме ассоциации "Национальное объединение корпоративных секретарей" (НОКС).

"Моя позиция такая, что человек, который подписывает директиву, должен нести ответственность члена совета директоров", - заявил он.

Швецов провел параллель с институтом "теневых" директоров, который есть в законодательстве о работающих на финансовом рынке организациях и предложил "вы этом смысле можно дорихтовать, в корпоративном законодательстве зафиксировать такую же ответственность подписанта директив".

"Теневые" директора - это лица, не занимающие должности, но оказывающие существенное влияние на организацию, напомнил Швецов после выступления. ЦБ ведет реестр этих лиц, и в случае возникновения проблем, они несут примерно такую же ответственность как должностные лица финансовых организаций.

Глава набсовета "Мосбиржи" подчеркнул, что этот подход, по его мнению, должен распространяться и на чиновников, и на бенефициаров частных компаний.

"По этой логике лица, которые подписывали директивы - даже неважно государственные эти директивы или частной компании - они должны нести такую же [ответственность], потому что они [фактически] голосуют", - сказал он.

При этом, по его словам, член совета директоров, голосующий по директиве, по сути, выполняет "механическую функцию".

Не бывает так, что за решение никто не отвечает, добавил он.

Российское законодательство запрещает поверенным государства голосовать вопреки директивам, которые выдает Росимущество и профильные ведомства. При этом законодательство устанавливает, что члены советов директоров и менеджеры могут нести финансовую ответственность за принятые решения, если они оказались ошибочными и в результате компании понесли убытки. Речь может идти, в частности, о субсидиарной ответственности по долгам компании, если она обанкротится в результате одобренных сделок.

Проблема ответственности за директивы известна органам власти, свидетельствует ход нормотворческого процесса. Но Минэкономразвития, взявшееся за ее решение, пошло с другой стороны: подготовило законопроект, который освобождал представителей государства в компаниях с госучастием от ответственности за ошибочные решения, принятые на основании директив Росимущества и других ведомств.