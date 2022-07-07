Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Из числа учредителей ООО "Интертехэлектро-Новая генерация" вышла австрийская компания

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Австрийская Generation Holding AG, которой принадлежало 99% долей ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", вышла из состава учредителей, следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее принадлежавшая австрийцам доля теперь передана ООО "Партнер", владельцем которого является совладелец и председатель совета директоров банка Агропромкредит Артем Биков. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 4 июля.

Еще 1% ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" принадлежит Бикову напрямую с 2015 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в самой компании, смена собственника не отразится на её работе.

"Интертехэлектро - Новая генерация" была и остается резидентом России, смена собственника компании на отечественного акционера абсолютно никак негативно не отразится на работе Ноябрьской ПГЭ и Курганской ТЭЦ-2. Обе электростанции функционируют в штатном режиме в соответствии с диспетчерским графиком", - сообщил представитель компании.

ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" реализует проекты строительства собственных объектов генерации. Владеет "Ноябрьской ПГЭ" (ЯНАО) и "Курганской ТЭЦ-2".

Банк "Агропромкредит" по итогам 2021 года занял 140-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Generation Holding Австрия Интертехэлектро-Новая генерация Партнер Артем Биков Агропромкредит ЯНАО Курганская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на энергорынке РФ изменились в июне разнонаправленно и незначительно. Обзор

Цены на энергорынке РФ изменились в июне разнонаправленно и незначительно. Обзор

Казахстан решил диверсифицировать поставки нефти не из-за политики

Казахстан решил диверсифицировать поставки нефти не из-за политики

Решетников заявил, что ситуация в экономике РФ складывается лучше первоначальных оценок

Решетников заявил, что ситуация в экономике РФ складывается лучше первоначальных оценок

ФНС сможет требовать от бизнеса возвращать по цепи налоговые долги контрагентов

Криптовалютная биржа в РФ может быть создана в структуре Мосбиржи

Криптовалютная биржа в РФ может быть создана в структуре Мосбиржи

Импортеры СПГ ждут нехватки газа в Европе в ближайшие несколько зим

В Россию в I полугодии пришли только два международных торговых бренда

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Новым потенциальным владельцем российского бизнеса Starbucks назвали Антона Пинского

Новым потенциальным владельцем российского бизнеса Starbucks назвали Антона Пинского
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });