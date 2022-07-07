Из числа учредителей ООО "Интертехэлектро-Новая генерация" вышла австрийская компания

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Австрийская Generation Holding AG, которой принадлежало 99% долей ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", вышла из состава учредителей, следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее принадлежавшая австрийцам доля теперь передана ООО "Партнер", владельцем которого является совладелец и председатель совета директоров банка Агропромкредит Артем Биков. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 4 июля.

Еще 1% ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" принадлежит Бикову напрямую с 2015 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в самой компании, смена собственника не отразится на её работе.

"Интертехэлектро - Новая генерация" была и остается резидентом России, смена собственника компании на отечественного акционера абсолютно никак негативно не отразится на работе Ноябрьской ПГЭ и Курганской ТЭЦ-2. Обе электростанции функционируют в штатном режиме в соответствии с диспетчерским графиком", - сообщил представитель компании.

ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" реализует проекты строительства собственных объектов генерации. Владеет "Ноябрьской ПГЭ" (ЯНАО) и "Курганской ТЭЦ-2".

Банк "Агропромкредит" по итогам 2021 года занял 140-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".