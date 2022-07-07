Международные резервы РФ в июне снизились на 0,6% до $584,1 млрд

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ в июне снизились на $3,302 млрд, или на 0,6%, до $584,121 млрд с $587,423 млрд, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Снижение резервов, как следует из комментариев ЦБ РФ к еженедельно публикуемым данным об их динамике, происходит в результате отрицательной переоценки активов на фоне роста курса доллара США к остальным резервным активам.

В январе-июне 2022 года резервы снизились на $46,506 млрд, или на 7,4%, с $630,627 млрд на 1 января 2022 года.

Банк России сейчас может распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов после санкций, наложенных на него западными странами. Оставшаяся часть резервов состоит из золота и активов в китайских юанях.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.