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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Международные резервы России с 8 по 15 июля сократились на $7,4 млрд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 15 июля составили $565,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 8 июля международные резервы составляли $572,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $7,4 млрд.

Международные резервы - высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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