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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 июля

Глава ЦБ Нидерландов допустил замедление роста в еврозоне вопреки стимулам

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Подъем ключевой ставки Европейского центрального банка может совпасть с замедлением роста экономики еврозоны, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот. Об этом сообщает Bloomberg.

"Вполне может случиться, что экономика будет замедляться в ближайшие месяцы и кварталы, пока мы повышаем процентные ставки, - сказал он. - Это очень вероятно".

По мнению Кнота, замедление экономического роста в еврозоне может стать следствием шоков на стороне предложения, вызванных событиями на Украине.

"В идеальном мире нужно стимулировать экономику, одновременно замедляя инфляцию, - отметил он. - К сожалению, мы не можем этого сделать. Нам нужно сделать выбор, и в данном случае у нас есть четкий мандат - мы должны снизить инфляцию".

На июньском заседании ЕЦБ сообщил, что планирует поднять ключевые ставки на 25 б.п. на июльском заседании, а сентябрьское повышение может составить 50 б.п.

ЕЦБ Нидерланды ЦБ Нидерландов Клаас Кнот еврозона
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