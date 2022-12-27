ЕЦБ прошел лишь половину пути в цикле ужесточения политики

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк прошел лишь половину пути в цикле ужесточения политики, и ему еще предстоит многое сделать, чтобы ослабить инфляцию в еврозоне, заявил Financial Times член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот.

ЕЦБ, начавший ужесточение денежно-кредитной политики в июле, поднял все три ключевые процентные ставки уже на 250 базисных пунктов (б.п.). В декабре ставки были повышены на 50 б.п.: базовая ставка по кредитам - до 2,5%, ставка по депозитам - до 2%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,75%.

Повышая ставки на 50 б.п. на каждом из следующих пяти заседаний, Центробанк добьется "довольно существенного ужесточения политики" к июлю 2023 года, отметил Кнот. К этому времени ставки, вероятно, достигнут пиковых уровней, считает он.

"Сделать недостаточно - это главный риск для нас сейчас, - заявил Кнот. - В данный момент мы находимся лишь в начале второй половины цикла ужесточения политики".

Принятие решения о том, в какой момент монетарная политика станет достаточно жесткой, является "основным вызовом" для ЕЦБ на следующий год, отметил он.

Инфляция в еврозоне, достигавшая в октябре рекордных 10,6% в годовом выражении, замедлилась в ноябре до 10,1%, что в пять раз выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. При этом экономика региона близка к рецессии, и подъем ставок европейским Центробанком способствует ослаблению экономической активности.

Кнот полагает, что ЕЦБ несколько запоздал с ужесточением политики и ему следовало прекратить экстренную программу выкупа активов в конце 2021 года вместо марта 2022 года. Однако, по его словам, с быстрым подъемом ставок регулятор наверстал упущенное.

Кнот поддержал замедление темпов повышения ставок до 50 б.п. в декабре после их повышения на 75 б.п. в октябре и