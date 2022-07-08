В Латвии могут "воскресить" проект создания терминала СПГ в Вентспилсе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вентспилсская городская дума предложит правительству и премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу рассмотреть возможность создания терминала сжиженного природного газа (СПГ) на территории Вентспилса, сообщили BNS в вентспилсском самоуправлении.

Поскольку создание в Латвии независимой энергетической инфраструктуры стало особенно актуальным, в Вентспилсской городской думе напомнили, что еще в ноябре 2010 года управлению Вентспилсского свободного порта было поручено привлечь консультантов, которые изучат возможность создания на территории порта терминала СПГ.

Было проведено исследование и разработано технико-экономическое обоснование. В марте 2011 года государству была представлена оценка возможности Вентспилсского свободного порта по созданию терминала СПГ, но никакого развития проект не получил.

В качестве преимуществ Вентспилса указаны наличие незамерзающего порта, что позволяет поставлять газ в течение всего года. В Вентспилсе есть действующий причал для приема крупнотоннажных танкеров, резервуары, которые легко можно использовать для хранения СПГ, действующая система трубопроводов. Кроме того, Вентспилсский порт имеет опыт перевалки опасных наливных грузов.

Сейчас в стране обсуждаются еще два проекта СПГ-терминалов: в портах Рига и Скулте (в 40 км к северу от Риги).

Оператором проекта в Скулте является AS Skulte LNG Terminal, терминал может быть построен не ранее 2023 года. Стоимость проекта ориентировочно оценивается в 120 млн евро. Речь идет о плавучей установке регазификации (FRU) без хранилища СПГ, соединенной трубопроводом с Инчукалнским подземным хранилищем газа. Производительность терминала составит до 3 млн тонн в год. Против этого проекта возражают местные жители.

Проект в Рижском порту предлагает реализовать компания Kundzinsalas dienvidu projekts. Разработан проект СПГ-терминала мощностью 0,75-2,2 млрд кубометров газа в год, но объемы могут быть еще увеличены. Предполагается строительство двух хранилищ газа объемом 20 тысяч кубометров каждое. Этот терминал может начать деятельность самое быстрое летом 2023 года.

Кроме того, Латвия, которая является сторонником жестких санкций против России из-за событий на Украине и отказа от покупки российского газа, концептуально договорилась с Эстонией и Финляндией об участии в развитии плавучего СПГ-терминала в эстонском порту Палдиски.