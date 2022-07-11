Эксперты допустили сокращение выплат авиатопливного демпфера в июле на 41% к июню

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Компенсация затрат российских авиакомпаний на керосин за счет демпфирующего механизма в июле может существенно сократиться относительно июньского значения. Об этом говорится в обзоре исследовательской группы "Петромаркет". Падение может составить 41%, до 13,97 тысяч рублей на каждую тонну использованного топлива.

Прогноз основан на инерционном сценарии, при котором до конца июля цены на нефтепродукты в Северо-Западной Европе (СЗЕ), а также курс доллара продержатся на уровне 1 числа. Крек-спред на авиакеросин в СЗЕ за неделю (пятница к пятнице) опустился на $134/т, до $362/т, сказано в обзоре.

В июне, по оценке "Петромаркета", государство компенсировало авиаперевозчикам 23,68 тыс. руб. на каждую тонну топлива.

Керосиновый демпфер заработал для авиакомпаний в сентябре прошлого года. Бюджет компенсирует им 65% разницы между экспортной стоимостью керосина и установленной государством отсечкой. В 2022 году эта отсечка составляет 55,9 тыс. рублей.