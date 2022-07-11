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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

Visa изменила валюту расчета c белорусскими банками с доллара на евро

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Международная платежная система Visa изменила валюту расчета с белорусскими банками с доллара на евро, сообщил крупнейший белорусский банк – Беларусбанк.

"В связи с изменением международной платежной системой Visa валюты расчета информируем, что с 9 июля 2022 года вместо долларов США валюта расчетов банка с международной платежной системой Visa определена – евро", - говорится в сообщении банка.

Традиционно валютой расчетов белорусских банков с платежной системой Visa был доллар США, с Mastercard – евро. Изменение валюты расчетов банка с платежной системой не касается возможности совершения текущих платежей, но может оказывать влияние на итоговую сумму транзакции, в случае несовпадения валюты счета карты и валюты расчетов.

Ранее ряд белорусских банков сообщал о проблемах с расчетами из-за позиции американских банков-корреспондентов. Так, белорусский Альфа-банк (не находится под прямыми западными санкциями) в мае столкнулся с 3-недельным отключением своих карточек Visa и Mastercard "из-за позиции американских банков". До этого банк сообщал, что приостанавливает международные переводы в долларах из-за того, что американский банк-корреспондент закрыл его корреспондентский счет. Впоследствии Альфа-банк восстановил работу своих карточек за пределами Белоруссии.

В середине июня Беларусбанк сообщил, что прекратил переводы физических лиц в долларах США.

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