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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

"Манго" уйдет со страхового рынка после передачи портфеля договоров СК "АльфаСтрахование"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Бренд СК "Манго" уйдет со страхового рынка после передачи портфеля договоров СК "АльфаСтрахование", вся страховая деятельность "Альфа-Групп" будет сосредоточена в компаниях страховой группы "АльфаСтрахование", сообщил "Интерфаксу" генеральный директор принимающего портфель страховщика Владимир Скворцов.

По его словам, "решение принималось в рамках оптимизации бизнеса, клиенты СК "Манго" станут клиентами "АльфаСтрахования", которая достигла значительных успехов в цифровом бизнесе".

Как сообщалось, ООО "Страховая компания "Манго", финансируемое "Альфа-Групп", передает портфели по всем видам страхования в АО "АльфаСтрахование".

""Манго" - проект, финансируемый "Альфа-Групп", инвесторы приняли решение объединить страховой бизнес под брендом "АльфаСтрахование". Мы закрываем два направления: страхование детей и питомцев. Все обязательства по текущим договорам будут выполнены в полном объёме", - сообщалось на сайте СК "Манго". Эта компания специализировалось на онлайн-страховании недвижимости и домашних животных.

По данным ЦБ РФ, СК "Манго" заняла 108-е место по общим сборам в 2021 году среди российских страховщиков. Общий объем премий компании вырос по сравнению с 2020 годом в 4,1 раза - до 122,1 млн рублей, выплаты увеличились в 5 раз - до 88,6 млн рублей. Общая рыночная доля компании в 2021 году составила 0,01%.

СК "АльфаСтрахование", заняла третье место по общим сборам за прошлый год среди российских страховщиков с объемом премий 142,2 млрд рублей (рост на 23,8% по сравнению с 2020 годом). Выплаты компании за прошлый год выросли на 20,2% - до 60,8 млрд рублей. Общая рыночная доля СК "АльфаСтрахование" по итогам 2021 года составила 7,9% (в сегменте страхования жизни работает также специализированная компания страховой группы "АльфаСтрахование-Жизнь").

СК Манго АльфаСтрахование
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