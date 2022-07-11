Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I полугодии вырос в 3,5 раза

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2022 года составило $138,5 млрд, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($39,7 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первом полугодии 2022 г. увеличилось в 2,6 раза, до $158,4 млрд, по сравнению с $60,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта, обусловленного благоприятной ценовой конъюнктурой, при снижении импорта.

Объем российского экспорта товарами и услугами в первом полугодии 2022 года составил $319,5 млрд, что на 37% больше объема экспорта в первой половине 2021 года ($232,8 млрд).

Объем импорта в первом полугодии 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 7% - до $161,1 млрд со $172,3 млрд.

ЦБ также поясняет, что совокупный дефицит первичных и вторичных доходов, отраженных в текущем счете платежного баланса, сократился, в том числе, за счет уменьшения доходов, выплаченных нерезидентам частным сектором.

Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов по итогам первого полугодия 2022 года составило $19,9 млрд против $20,7 млрд годом ранее.

Выплаченные доходы в первом полугодии 2022 года уменьшились по сравнению с показателем 2021 года на 25% - до $42,4 млрд с $56,9 млрд, а доходы к получению - на 38%, до $22,6 млрд с $36,2 млрд.

Положительное сальдо финансового счета платежного баланса стало следствием существенного роста финансовых активов и снижения обязательств. Оно увеличилось в первом полугодии 2022 года в 3,2 раза, до $130,8 млрд с $41,0 млрд в первом полугодии 2021 года.

Активы увеличились в 1,6 раза - до $68,4 млрд с $43,4 млрд, а обязательства снизились на $62,5 млрд против роста в первой половине 2021 года на $2,4 млрд.

Согласно оценке ЦБ, во втором квартале 2022 года профицит счета текущих операций вырос на 2%, до $70,1 млрд с $68,4 млрд в первом квартале, профицит торговли товарами и услугами - на 4%, до $80,7 млрд с $77,7 млрд, объем экспорта снизился на 8%, до $153,1 млрд со $166,4 млрд, импорта - на 18%, до $72,3 млрд с $88,7 млрд.

Во втором квартале по отношению к первому кварталу положительное сальдо финансового счета увеличилось на 3%, до $66,3 млрд с $64,5 млрд. При этом резиденты снизили обязательства перед нерезидентами на $36,8 млрд, что на 43% больше снижения в первом квартале (на $25,7 млрд), рост их зарубежных финансовых активов оценивается в $29,5 млрд, что на 24% меньше роста в первом квартале (на $38,9 млрд).

Согласно обновленному в конце апреля базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год, при среднегодовой цене нефти $75 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $145 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $184 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $39 млрд. Вновь пересмотренный прогноз будет опубликован 22 июля.