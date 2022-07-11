Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

РФ в июне стала вторым экспортёром газа в Испанию на фоне снижения поставок из Алжира

РФ в июне стала вторым экспортёром газа в Испанию на фоне снижения поставок из Алжира
Фото: Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россия в июне заняла место Алжира в качестве второго экспортёра природного газа в Испанию после того, как поставки из североафриканской страны сократились из-за дипломатической размолвки, сообщает агентство Bloomberg.

По данным оператора газовой сети Enagas, импорт природного газа из РФ в Испанию в июне достиг 8,75 ГВт/час (около 685 млн куб. м в месяц - ИФ), что более чем в два раза больше, чем в мае и составляет 24% от общего потребления газа королевством.

Поставки из Алжира сократились до 7,76 ГВт/час (608 млн куб. м - ИФ) по сравнению с 9 ГВт/час в мае, и примерно вдвое меньше июньских показателей 2021 года. На данный момент они покрывают 22% спроса.

При этом США остаются крупнейшим экспортёром с долей в 30%.

Сокращение поставок газа из Алжира, исторически крупнейшего газового партнёра Испании, стало следствием дипломатического разлада, связанного с решением премьер-министра Испании Педро Санчеса поддержать Марокко в споре о Западной Сахаре.

В прошлом месяце королевство начало поставлять газ в Марокко по газопроводу Магриб-Европа - до этого он работал в обратном направлении из Алжира в Испанию. Но Алжир в прошлом году прекратил поставки по этой магистрали, которая обеспечивал газом и Марокко. Сейчас Алжир поставляет газ в Испанию по другому газопроводу, напрямую соединяющему две страны при условии, что Испания не будет реэкспортировать энергоноситель в Марокко.

В приоритете Испании по-прежнему остается сжиженный природный газ (СПГ), на долю которого в июне пришлось почти 77% импорта газа, что на 29% больше по сравнению с июнем 2021 года. Алжир поставляет в Испанию в основном трубопроводный газ, доля СПГ невелика. Россия поставляет в королевство только СПГ, который идет с проекта "Ямал СПГ".

Алжир Испания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I полугодии вырос в 3,5 раза

Ограничения транзита через Литву затронули 15% всего грузопотока в Калининград

Журналисты уличили Uber в лоббизме и уклонении от налогов в разных странах

В Литве оценили влияние на экономику страны возможного ответа РФ по вопросу транзита

В Литве оценили влияние на экономику страны возможного ответа РФ по вопросу транзита

В ЦБ отказались считать дефляцией текущую ситуацию с ценами в РФ

Производитель бытовой техники Electrolux уйдет из России

Производитель бытовой техники Electrolux уйдет из России

Газопровод "Северный поток" остановился на плановое обслуживание

Газопровод "Северный поток" остановился на плановое обслуживание

Brent подешевела до $106,32 за баррель на фоне роста заболеваемости COVID в Китае

Газопровод "Северный поток" остановится на плановое обслуживание до 21 июля

Газопровод "Северный поток" остановится на плановое обслуживание до 21 июля

Министр энергетического перехода Франции призвала готовиться к отключению газа из РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });