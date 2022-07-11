РФ в июне стала вторым экспортёром газа в Испанию на фоне снижения поставок из Алжира

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россия в июне заняла место Алжира в качестве второго экспортёра природного газа в Испанию после того, как поставки из североафриканской страны сократились из-за дипломатической размолвки, сообщает агентство Bloomberg.

По данным оператора газовой сети Enagas, импорт природного газа из РФ в Испанию в июне достиг 8,75 ГВт/час (около 685 млн куб. м в месяц - ИФ), что более чем в два раза больше, чем в мае и составляет 24% от общего потребления газа королевством.

Поставки из Алжира сократились до 7,76 ГВт/час (608 млн куб. м - ИФ) по сравнению с 9 ГВт/час в мае, и примерно вдвое меньше июньских показателей 2021 года. На данный момент они покрывают 22% спроса.

При этом США остаются крупнейшим экспортёром с долей в 30%.

Сокращение поставок газа из Алжира, исторически крупнейшего газового партнёра Испании, стало следствием дипломатического разлада, связанного с решением премьер-министра Испании Педро Санчеса поддержать Марокко в споре о Западной Сахаре.

В прошлом месяце королевство начало поставлять газ в Марокко по газопроводу Магриб-Европа - до этого он работал в обратном направлении из Алжира в Испанию. Но Алжир в прошлом году прекратил поставки по этой магистрали, которая обеспечивал газом и Марокко. Сейчас Алжир поставляет газ в Испанию по другому газопроводу, напрямую соединяющему две страны при условии, что Испания не будет реэкспортировать энергоноситель в Марокко.

В приоритете Испании по-прежнему остается сжиженный природный газ (СПГ), на долю которого в июне пришлось почти 77% импорта газа, что на 29% больше по сравнению с июнем 2021 года. Алжир поставляет в Испанию в основном трубопроводный газ, доля СПГ невелика. Россия поставляет в королевство только СПГ, который идет с проекта "Ямал СПГ".