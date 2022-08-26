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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Макрон поблагодарил Алжир за помощь в диверсификации поставок газа в Европу

Макрон поблагодарил Алжир за помощь в диверсификации поставок газа в Европу
Фото: Hamza Zait/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил Алжир за участие в диверсификации газоснабжения Европы. Как передает BFMTV, он заявил об этом на второй день своего визита в Алжир.

Ранее сообщалось, что Алжир увеличил поставки газа в Италию.

"Мы не конкурируем с Италией, - сказал Макрон. - Я благодарю Алжир за увеличение поставок по газопроводу в Италию".

По словам президента, это хорошо для Италии, для Европы и увеличивает диверсификацию поставок газа.

Он опроверг сообщения о намерении просить Алжир о поставках газа и для Франции. По его словам, Франция мало зависит от газа" в комплексе своего энергообеспечения, в нем на газ приходится около 20%, и на Алжир приходится 8-9% поставок газа во Францию. Так что, по словам Макрона, поставки из Алжира мало способны изменить общий расклад.

Президент напомнил, что Франция заполнила газохранилища на 90,06% в преддверии зимы.

Алжир Франция Эммануэль Макрон Италия
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