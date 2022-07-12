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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Минстрой отметил дефицит импорта в строительстве социальных и промышленных объектов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Нехватка импортных ресурсов сильнее всего ощущается при строительстве общественных и социальных объектов, а также в промышленном строительстве, заявил на форуме "Сильная Россия" замглавы Минстроя Константин Михайлик.

"Сложнее ситуация с административными зданиями, с социальными объектами. Здесь уже 25% (доля импорта - ИФ): то есть, 5% - то же, что и общее, но еще у нас есть проблемы с системами отопления и кондиционирования и, конечно, автоматики. (...) По промышленным объектам ситуация самая сложная - 35%. Это технологическое оборудование, системы безопасности, автоматика, электротехнические изделия", - сказал чиновник.

Он добавил, что что основным строительным ресурсам - цементу, песку, щебню, металлу, кирчичу - никакого дефицита не наблюдается.

В массовом жилищном строительстве, по его словам, на долю импортных ресурсов приходится лишь 5%.

"Технологии несложные, просто так уж сложилось, что эпоха, когда формировалась система международной кооперации, привела к тому, что дешевле было брать там - ну, мы там и брали, никто об этом не задумывался", - пояснил Михайлик.

По его словам, самая тяжелая ситуация - со строительной техникой. Часть необходимых машин были на 100% импортными: гусеничные асфальтоукладчики, колесные ресайклеры, автокраны грузоподъемностью более 90 тонн и др. Экскаваторы, катки, погрузчики поставлялись из-за рубежа в 80-90% случаев, трактора, автосамосвалы и бетоноукладчики - в 46-60%. Также преимущественно из США и Швейцарии поставляются специализированные средства проведения испытаний в дорожном строительстве.

Ранее гендиректор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян заявлял, что доля отечественных материалов на стройках составляет 90-95%, при этом импорт инженерного и высокотехнологичного оборудования - от 5 до 30%.

Минстрой Константин Михайлик США Швейцария Карен Оганесян
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