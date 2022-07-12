Сайту по работе с фрилансерами Freelancer.com грозит штраф отказ локализовать данные в РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы в конце июля рассмотрит протокол Роскомнадзора, составленный в отношении австралийской компании Freelancer International Pty Limited из-за отказа иностранной организации локализовать персональные данные россиян в РФ.

"Судебное заседание по рассмотрению протокола об административном правонарушении в отношении Freelancer International Pty Limited пройдет 28 июля в 11:30", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Организация привлекается к ответственности по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф до 6 млн рублей.