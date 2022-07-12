Квота на беспошлинный ввоз сахара в РФ может быть продлена до 31 октября 2022 года

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Квота на беспошлинный ввоз сахара и сахара-сырца в Россию может быть продлена до 31 октября 2022 года, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ходом обсуждения этого вопроса в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Пока квота действует до 31 августа 2022 года.

"Предполагается, что квота будет теперь действовать до 31 октября этого года включительно", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник знает, что решение о продлении квоты на беспошлинный ввоз в РФ сахара и сахара-сырца до этой даты принято на заседании совета ЕЭК 21 июня текущего года.

Для России "сахарная квота" составляет 300 тыс. тонн.

Квота продлена и для Казахстана. Об этом 21 июня сообщала пресс-служба министерства торговли и интеграции республики. Срок продления - 31 октября 2022 года. Казахстанская квота составляет 350 тыс. тонн.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием ЕЭК.

Как сообщалось, решение о введении тарифной льготы на ввоз сахара-сырца и сахара в страны ЕАЭС совет ЕЭК принял в декабре прошлого года. Эта мера была направлена на предупреждение дефицита сахара в странах союза и стабилизации ценовой ситуации на его рынке.

По данным Евразийской сахарной ассоциации на конец мая, страны ЕАЭС в рамках беспошлинной квоты ввезли около 230 тыс. тонн сахара-сырца из общего объема квоты в 915 тыс. тонн. Основными покупателями сырца стали сахарные заводы России, Казахстана и Киргизии.

Ранее эксперты российского сахарного рынка заявляли о нецелесообразности продления срока действия квоты.

По прогнозу Минсельхоза, сбор сахарной свеклы в РФ в этом году возрастет до 41,5 млн тонн против 41,2 млн тонн в 2021 году, что позволит увеличить производство свекловичного сахара. В прошлом сезоне (2020/2021 сельхозгод), по данным Росстата, производство сахара в РФ составило 5,9 млн тонн.