Инфляция в Германии в июне замедлилась до 7,6% по стандартам ФРГ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 8,2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

В помесячном выражении цены снизились на 0,1%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В мае потребительские цены в ФРГ выросли на 8,7% в годовом и на 1,1% в помесячном выражении.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в июне повысились на 7,6% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,1% (после роста на 0,9% в мае). Динамика обоих показателей также совпала с прогнозами и с предварительными данными.

Инфляция в стране начала замедляться после принятия в начале июня правительственных мер по борьбе с ростом цен, которые включают в себя сокращение налогов на топливо, отмечается в докладе Destatis.