Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Инфляция в Германии в июне замедлилась до 7,6% по стандартам ФРГ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 8,2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

В помесячном выражении цены снизились на 0,1%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В мае потребительские цены в ФРГ выросли на 8,7% в годовом и на 1,1% в помесячном выражении.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в июне повысились на 7,6% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,1% (после роста на 0,9% в мае). Динамика обоих показателей также совпала с прогнозами и с предварительными данными.

Инфляция в стране начала замедляться после принятия в начале июня правительственных мер по борьбе с ростом цен, которые включают в себя сокращение налогов на топливо, отмечается в докладе Destatis.

Германия Destatis Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роскосмос" отложил подготовку пилотируемых полетов на Луну

Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях

Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз

"Русал" планирует выпустить облигации на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней

"Русал" планирует выпустить облигации на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней

Brent подешевела до $99,42 за баррель

Масштабирование числа САР в РФ не нашло поддержки в правительстве

Масштабирование числа САР в РФ не нашло поддержки в правительстве

СМИ сообщили о договоренности ЕС и РФ о транзите грузов в Калининградскую область

Twitter подал в суд на Маска за отказ от сделки по покупке соцсети

Twitter подал в суд на Маска за отказ от сделки по покупке соцсети

В Казахстане заявили о разрешении ситуации вокруг КТК благодаря переговорам с Мишустиным

Профицит бюджета РФ в I полугодии составил 1,374 трлн руб.

Профицит бюджета РФ в I полугодии составил 1,374 трлн руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });