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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

МЭА почти не изменило прогноз о спросе на нефть в 2022 и 2023 годах

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство практически не изменило оценку роста спроса на нефть в 2022 и 2023 годах, следует из ежемесячного отчета организации.

Аналитики понизили на 110 тысяч б/с оценку спроса в 2021 году - до 97,5 млн б/с, а прогноз на 2022 год изменен с 99,42 млн б/с по сравнению с июньским отчетом до 99,2 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 1,7 млн б/с против 1,8 млн б/с месяцем ранее.

Оценка роста потребления в 2023 году снизилась лишь на 80 тысяч б/с - с 2,18 млн б/с до 2,1 млн б/с. Теперь МЭА ожидает, что в 2023 году спрос на нефть в мире составит 101,3 млн б/с.

"На данный момент более слабый, чем ожидалось, рост спроса на нефть в странах с развитой экономикой и устойчивое предложение России ослабили общие балансы. Фьючерсы на эталонную нефть упали более чем на $20 за баррель с начала июня, торгуясь ниже $100 за баррель. Тем не менее, сохраняющаяся физическая напряженность в отношении цен на нефть и экстремальная маржа нефтеперерабатывающих заводов подчеркивают лежащие в основе дисбалансы в поставках нефти и нефтепродуктов", - пишет МЭА.

МЭА
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