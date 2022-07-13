Число выявленных ЦБ финансовых пирамид в I полугодии выросло в 6,5 раз

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Банк России в январе-июне 2022 года выявил 954 финансовые пирамиды, что в 6,5 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ объясняет такой всплеск изменениями условий работы легальных финансовых институтов из-за санкций. Обеспокоенные возможными экономическими трудностями люди искали новые способы инвестиций, и ответом на этот запрос стало появление новых финансовых пирамид.

Около 80% пирамид и нелегалов действовали в интернете, в основном это были проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом. При этом резко увеличилось количество проектов, которые действовали исключительно в мессенджере Telegram, без собственных сайтов, и привлекали средства граждан с помощью ботов, отмечает ЦБ.

Количество нелегальных кредиторов выросло до 663 компаний, что почти в 2 раза больше, чем в первом полугодии 2021 года. Злоумышленники создавали специальные сайты и Telegram-каналы, где размещали информацию о предоставлении потребительских займов "от частных лиц". Около трети таких нелегальных организаций незаконно использовали в своем названии слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности.

Число выявленных нелегальных форекс-дилеров в первом полугодии выросло в 2,5 раза, до 630 организаций. Нелегальные профучастники рынка ценных бумаг обманывали потенциальных клиентов, заявляя о наличии лицензии зарубежного регулятора. Они привлекали деньги исключительно в иностранной валюте или в криптовалютах. Однако с марта из-за сложностей с перечислением средств в иностранной валюте активность нелегальных профучастников резко снизилась. Так, во II квартале 2022 года количество нелегальных форекс-дилеров сократилось на 11% по сравнению с I кварталом этого года.

Всего в первом полугодии регулятор обнаружил 2288 организаций с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.