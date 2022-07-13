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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Ростех на 25% увеличит выпуск оборудования для производства нефтепродуктов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российский научный центр "Прикладная химия (ГИПХ)" госкорпорации Ростех на 25% увеличит выпуск оборудования для производства нефтепродуктов.

Как говорится в сообщении Ростеха, в частности, будет увеличено производство регулярных насадок для производства бензина и керосина, которые изготавливаются из нержавеющей стали и используются для разделения нефти на фракции путем ректификации.

"Увеличение производства оборудования для ректификационных колонн позволит не допустить дефицита, который может возникнуть у предприятий нефтехимической отрасли после ухода иностранных поставщиков. Наши изделия обладают высокими показателями эффективности и производительности. При этом по стоимости российские регулярные насадки дешевле зарубежных аналогов. Сегодня, чтобы удовлетворить растущий спрос, мы увеличили выпуск насадок на 25% с возможностью дальнейшего расширения производства", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора научного центра Елены Козловой.

Регулярные насадки используются в массообменных аппаратах колонного типа в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтегазовой, фармацевтической и спиртовой промышленности.

Ростех
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