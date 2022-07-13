"Тольяттиазот" после перехода под контроль "Уралхима" вернулся к проекту терминала в Тамани

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Тольятттиазот" ("ТОАЗ"), перейдя под контроль "Уралхима", "оживило" проект строительства перевалочного комплекса на Тамани.

"ТОАЗ" объявил о проведении общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по этому проекту. ОВОС будет проводиться по 30 июня 2023 года. Исполнителем ОВОС является ООО "Компания сопровождения экологических проектов "Геоэкология Консалтинг" (Екатеринбург).

Строительство терминала мощностью 2 млн тонн аммиака и 3 млн тонн карбамида в год в порту Тамань "ТОАЗ" ведет еще с начала 2000-х годов. Несколько лет проект был законсервирован, в 2015 году работы возобновились, однако затем вновь забуксовали из-за неурегулированности вопроса аренды земли с Краснодарским краем и судебных споров о признании права собственности на объекты недвижимости, которые компания успела на ней построить.

В 2019 году краевая администрация через суд обязала химкомпанию снести постройки и демонтировать незавершенные объекты. Суд принял во внимание, что строительство инфраструктуры началось в 2001 году без необходимого разрешения, которое "ТОАЗ" получил только в 2003 году. Кроме того, суд установил, что при строительстве перевалочного комплекса допускались существенные отклонения от проекта. Обжаловать решение в судах вышестоящих инстанций "ТОАЗу" не удалось.

В этом году в судебных спорах вокруг терминала наметились подвижки. Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконным отказ региональных властей передать земельные участки на территории порта Тамань, где ведется строительство терминала "ТОАЗа", в федеральную собственность (объекты, связанные с перевалкой взрывоопасных веществ, можно возводить только на федеральных землях).

В пресс-службе "ТОАЗа" "Интерфаксу" не уточнили параметры реализации проекта, отметив, что идет аудит объектов строительства.

Общий объем инвестиций в проект ранее оценивался в сумму более $300 млн. Предполагалось, что терминал сможет принимать суда дедвейтом до 50 тыс. тонн.

Сообщалось, что 24 февраля "Тольяттиазот" "в связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода", принял решение о приостановке транзита аммиака по аммиакопроводу Тольятти-Одесса. Предприятие сообщало об остановке работы четырех агрегатов и переводе в режим пониженной нагрузки еще трех агрегатов.

"Тольяттиазот" – один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака и 960 тыс. тонн карбамида в год. В конце прошлого года "Уралхим" получил контроль над советом директоров "Тольяттиазота". В этом году по итогам нескольких аукционов, проведенных в рамках банкротства экс-владельца предприятия Сергея Махлая, структуры "Уралхима" купили 80,9% акций тольяттинского завода.