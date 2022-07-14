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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

РЖД внепланово повысят зарплату сотрудникам на 5% с 1 августа

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с 1 августа увеличит заработную плату сотрудникам на 5%, сообщила компания.

Согласно коллективному договору индексация проводится не реже двух раз в год. Но с учетом экономических факторов руководство компании приняло решение о внеплановом увеличении зарплаты сотрудников, говорится в сообщении.

В РЖД это уже третья индексация зарплаты с начала года, первая была проведена с 1 марта на 4,2%, вторая – с 1 мая на 5%.

В компании трудятся более 700 тысяч человек. Индексация заработной платы проходит для всех сотрудников одновременно.

РЖД
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