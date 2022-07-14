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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Объем инвестиций в недвижимость России вырос более чем на 40% за год

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в российскую недвижимость по итогам I полугодия 2022 года достиг почти 180 млрд рублей, увеличившись на 42% относительно показателя годом ранее, говорится в исследовании компании Knight Frank Russia.

"В I полугодии 2022 года объем инвестиций в недвижимость РФ достиг 179,8 млрд рублей против 126 млрд рублей годом ранее (+42%)", - говорится в обзоре.

По мнению экспертов, инвестиционная активность на рынке остается высокой. Результат полугодия вновь оказался рекордно высоким - показатель II квартала превысил показатели аналогичного периода, зафиксированные в 2014-2020 годах. Итог II квартала оказался ниже только прошлогоднего результата - 73,4 млрд рублей против 74,7 млрд годом ранее. Активность иностранных инвесторов по-прежнему остается минимальной, пишут аналитики.

Как отмечается, на фоне ухода брендов и компаний с российского рынка наблюдается рост объемов сделок по приобретению их бизнесов. При этом формат сделки может быть разным - либо компанию приобретает российское руководство, после чего она продолжает работать под тем же брендом или под другим названием, либо компанию выкупают внешние инвесторы с целью ее дальнейшего самостоятельного развития.

Уточняется, что доля иностранного капитала составила всего 1,6%. Аналитики ожидают, что показатель в течение нескольких лет будет оставаться на схожем минимальном уровне.

По объему вложенных средств лидируют площадки под девелопмент, хотя их доля снизилась за год с 56% до 47%. В абсолютном выражении объем I полугодия текущего года вырос - было инвестировано 83,9 млрд рублей против 71,3 млрд годом ранее. На втором месте офисная недвижимость, в которую в I полугодии 2022 года инвестировали втрое больше, чем годом ранее - 49,2 млрд рублей с долей в 27%. При этом более 34% инвестиций пришлось на объекты, расположенные в Петербурге. Третье место заняла торговая недвижимость с долей в 11% и совокупным объемом инвестиций на уровне 19 млрд рублей.

По данным аналитиков компании, лидером в структуре спроса по итогам I полугодия 2022 года оказалась Москва, ее доля выросла с 52% до 75%. Доля Санкт-Петербурга составила 20% против 41% годом ранее, а доля регионов снизилась с 7% до 5%.

Knight Frank Russia Петербург Москва
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