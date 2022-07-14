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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Создаваемая ГТЛК авиакомпания планирует приобрести 400 беспилотников

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания, которую создают "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и фонд поддержки проектов "Национальной технологической инициативы" (НТИ), до 2027 года планирует приобрести 400 беспилотных воздушных судов, говорится в презентации ГТЛК, с которой ознакомился "Интерфакс".

Авиакомпания будет называться "Беспилотные авиационные системы" (БАС). Как ожидается, в 2022 году она начнет работать в пробном режиме и в ее парке будет шесть дронов. В 2023 году парк должен вырасти до 20 воздушных судов. В 2024 году, говорится в презентации, компания выйдет на коммерческий этап, к этому времени у нее будет 50 дронов. В 2025 году парк будет увеличен до 100, в 2026 - до 200 и в 2027 - до 400 единиц.

У кого будут закупаться беспилотники, в презентации не уточняется.

Среди крупнейших российских производителей беспилотников - группа "Кронштадт", ZALA Aero, "Уральский завод гражданской авиации", "Специальный технологический центр".

Среди отраслевых проблем, мешающих развитию проекта, ГТЛК выделяет отсутствие правил сертификации беспилотников (из-за этого дронам весом свыше 30 кг невозможно выполнять коммерческие полеты) и их серийного производства (что приводит к высокой стоимости техники), а также сертифицированных учебных центров и программ обучения. Отсутствие UTM-системы создает высокие риски в части безопасности, так как "невозможно контролировать и управлять полетами", сказано в презентации.

В ГТЛК надеются, что нормативная и техническая база для работы операторов дронов будет разработана к 2025 году, а к 2027 - появятся механизмы поддержки такого рода бизнеса. Ожидается, что на фазу устойчивую роста рынка "беспилотные" авиакомпании выйдут после 2030 года.

Меморандум о создании БАС был подписан ГТЛК и НТИ в ходе ПМЭФ-2022. Сообщалось, что СП будет создано на паритетных началах и в будущем будет "оказывать как услуги по аэрофотосъемке и мониторингу объектов, так и по перевозке грузов авиационным беспилотным транспортом". Первые коммерческие полеты дронов под управлением БАС планируется совершить уже в 2023 году, сообщала тогда ГТЛК.

ГТЛК БАС НТИ Кронштадт ZALA Aero
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