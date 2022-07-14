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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

ЕС в течение недели огласит и одобрит новый пакет санкций против России

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в течение недели планируют огласить и одобрить очередной - седьмой пакет антироссийских санкций, в который может войти запрет на импорт золота из России, сообщает со ссылкой на дипломатов ЕС портал Euractiv - ресурс, близкий к институтам ЕС.

По данным дипломатов, постпреды ЕС 14 и 15 июля проведут встречи по подготовке к введению санкций. Источники отметили, что, вероятно, их могут одобрить к середине следующей недели.

Некоторые собеседники Euractiv сообщили, что новые санкции будут предусматривать расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию. Кроме того, в санкционные списки собираются включить больше физических и юридических лиц, связанных с руководством России.

1 июля Bloomberg со ссылкой источники сообщил, что в ЕС изучают возможность введения запрета на импорт в ЕС российского золота. Агентство отметило, что что планы ЕС совпадают с намерениями стран G7 сокращать источники доходов Москвы.

Bloomberg напомнил, что Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, и ее экспорт золота в 2021 году оценивался в 12,6 млрд фунтов стерлингов.

Евросоюз G7 Калининград
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