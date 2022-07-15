Доллар подорожал на 44 копейки за первые минуты торгов на "Мосбирже"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Курс рубля снижается к доллару и евро на "Мосбиржу" в начале торгов пятницы.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,3-58,79 рубля за доллар, по итогам второй минуты торгов доллар подорожал на 44 копейки, до 58,74 рубля. Евро за это время подорожал на 5,5 копейки, до 58,805 рубля.. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 26,68 копейки к уровню закрытия 14 июля, до 58,77 рубля.

Доллар при этом оказался на 48,32 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 46,18 копейки выше официального курса.

Новость дополняется