Акции банка "Санкт-Петербург" подорожали на 20% на новости о дивидендах

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Акции банка "Санкт-Петербург" вечером в пятницу подскочили в цене более чем на 20% на сообщении о рекомендации акционерам выплатить дивиденды за первое полугодие 2022 года.

На "Московской бирже" к 17:55 обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" подорожали до 81,12 рубля (+20,1%), "префы" - до 13,95 рубля (+5,3%).

Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2022 года в размере 11,81 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,11 рубля - на одну привилегированную.

Выплату дивидендов набсовет предложил осуществить за счет нераспределенной прибыли. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 29 августа 2022 года. Внеочередное собрание акционеров банка по вопросу о выплате дивидендов пройдет 18 августа в заочной форме.

На годовом собрании акционеры банка решили не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции за 2021 год, выплатить их на привилегированные акции в размере 0,11 рубля на одну бумагу.

Банк Росии в апреле рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.

Банк "Санкт-Петербург" в 2021 году получил 18,1 млрд чистой прибыли по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД), что в 1,7 раза больше, чем в 2020 году.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2021 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".