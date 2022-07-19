Венгерские депутаты приняли резолюцию об ограничении полномочий Европарламента

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Парламент Венгрии одобрил резолюцию с призывом ограничить полномочия Европарламента, передает АР. Резолюция принята голосами депутатов правящей партии "Фидес".

"Европейскую демократию нужно вывести из тупика, в который ее направил Европарламент. ЕС нужно измениться, потому что он не готов к вызовам современности", - цитирует агентство выдержки из резолюции.

Резолюция предлагает наделить парламенты стран Евросоюза правом налагать вето на любой законопроект, предлагаемый на уровне ЕС, чтобы законотворческие возможности Европарламента тем самым были ограничены. Также депутаты предложили избирать в Европарламент депутатов путем голосования в национальных парламентах, а не доверять их судьбу избирателям.

Авторы резолюции предлагают наделить парламенты и правительства отдельных стран блока правом инициировать на уровне всего ЕС законодательные процедуры.

Также венгерские депутаты предлагают запретить дальнейшие финансовые заимствования ЕС, ограничить на юридическом уровне степень интеграции стран в структуру ЕС и закрепить в документах понятия "христианских корней и культуры" в качестве основы для европейской интеграции.

AP отмечает, что Брюссель продолжает блокировать выделение Венгрии финансовых средства из фондов восстановления экономики после пандемии, поскольку, по мнению властей ЕС, Будапешт не поддерживает в достаточной степени верховенство права и не принял существенных мер по борьбе с коррупцией. Однако, поясняет агентство, на фоне самого высокого за 25 лет уровня инфляции в стране венгерские власти в последние недели стали менее жестко реагировать на требования Брюсселя.