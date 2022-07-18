Brent подорожала до $101,84 за баррель

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в понедельник, трейдеры оценивают итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, а также сигналы, касающиеся баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в понедельник составляет $101,84 за баррель, что на $0,68 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $2,06 (2,1%), до $101,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,02 за баррель, что на $0,43 (0,44%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $1,81 (1,9%), до $97,59 за баррель.

Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок.

"У нас состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире", - сказал он. Политик добавил также, что ждет от Саудовской Аравии "дальнейших шагов в ближайшие недели".

"Срок действия договоренностей ОПЕК+ по квотам на добычу нефти истекает в сентябре, и рынок будет фокусироваться на том, что произойдет дальше, - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого приводит агентство Bloomberg. - Я не удивлюсь, если на сентябрьском заседании, или даже раньше, будет предпринято что-то, что позволит странам, имеющим свободные добывающие мощности, увеличить добычу".

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 5,5%, WTI - на $6,9%. Цены на нефть опускались с середины июня на опасениях рецессии в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на топливо.

Официальные статданные из Индии, являющейся третьим по величине в мире импортером энергоресурсов, показали, что спрос на бензин и дизель в стране в первой половине июля упал на 8% по сравнению с тем же периодом предыдущего месяца из-за начавшегося сезона дождей.

Ливия, тем временем, рассчитывает увеличить экспорт нефти. Премьер-министр страны Абдул Хамид Дбейба заявил в воскресенье в ходе встречи с новым руководством госкомпании National Oil Corp., что работы на месторождениях, где добыча была приостановлена, возобновляются, и экспортные порты восстанавливают свою работу.