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Amazon приостанавливает строительство офисных зданий в Теннесси и Вашингтоне

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc приостанавливает строительство шести новых офисных зданий в Нэшвилле, штат Теннесси, и Белвью, штат Вашингтон, на фоне переоборудования рабочего пространства для гибридного типа работы, когда сотрудники работают как из офиса, так и из дома.

В сообщении Amazon говорится, что компания откладывает планы по строительству традиционных офисных помещений, стремясь сделать больше мест для социализации сотрудников.

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Некоторые компании пытаются сделать офисы более привлекательными для сотрудников, в особенности для тех, кто предпочитал работать удаленно в течение более чем двух лет с начала пандемии коронавируса.

"Как и многие компании, мы все еще пытаемся понять, как эти новые привычки могут повлиять на нашу офисную жизнь", - сказал вице-президент Amazon по недвижимости Джон Шеттлер.

В сообщении Amazon говорится, что строительство шести новых офисных зданий будет поставлено на паузу после того, как будет закончено оборудование вестибюлей и экстерьера. Компания не обозначила временные рамки.

Amazon в 2018 году объявила о намерении создать операционный центр в Нэшвилле, в котором будет работать 5 тыс. высокооплачиваемых сотрудников. Компания сообщила, что решение о приостановке строительства зданий не затронет эти рабочие места, а также 25 тыс. позиций, которые компания пообещала создать в Белвью.

Акции Amazon в ходе предварительных торгов в понедельник растут на 1,3%.

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