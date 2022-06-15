Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Apple спустя семь лет вернула себе первую строчку в мировом рейтинге самых дорогих брендов мира, сообщается в ежегодном отчете BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

Стоимость бренда Apple увеличилась за прошедший год на 55% и достигла $947,1 млрд.

На вторую строчку поднялась Google, стоимость бренда которой взлетела на 79%, до $819,6 млрд.

Тем временем Amazon, лидер прошлого года, сумела увеличить стоимость своего бренда всего на 3%, из-за чего компания опустилась на третью позицию с результатом $705,6 млрд.

Четвертую строчку в рейтинге сохранила Microsoft (рост на 49%, до $611,5 млрд), пятую - китайский интернет-гигант Tencent, несмотря на падение стоимости бренда на 11%, до $214 млрд.

В десятку самых дорогих брендов мира также вошли McDonald's (+27%, $196,5 млрд), Visa (стоимость осталась на уровне $191 млрд), Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации Meta Platforms Inc.) (падение на 18%, до $186,4 млрд), Alibaba (снижение на 29%, до $170 млрд) и Louis Vuitton (рост на 64%, до $124,3 млрд).

Самым быстрорастущим стал бренд Cartier, стоимость которого взлетела за год на 88% - до $10,1 млрд. На 83% подорожал бренд YouTube, до $86,2 млрд, на 78% выросла стоимость бренда Tesla, до $75,9 млрд.

В этом году в рэнкинг попали 11 новых компаний, в том числе Saudi Aramco (сразу 16-е место с показателем в $99,3 млрд), индийская ИТ-компания Infosys (64-е место, $33,6 млрд), ритейлер Target (90-е место, $23,5 млрд) и сеть ресторанов быстрого питания KFC (95-е место, $22,3 млрд). Сотое место занял банк Morgan Stanley с показателем $21,2 млрд.

Общая стоимость ста входящих в рэнкинг брендов за год увеличилась на 23% и составила почти $8,7 трлн, что является новым рекордом.

Рейтинг самых дорогих брендов мира Brandz Top 100 составляется агентством Kantar с 2006 года. При его составлении учитываются финансовые показатели компаний и отзывы более 4,1 млн потребителей.