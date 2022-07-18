Белоярская АЭС 26 июля выведет в плановый ремонт энергоблок №3

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Энергоблок №3 Белоярской АЭС будет выведен в плановый ремонт 26 июля, говорится в телеграм-канале БАЭС.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе АЭС, планируется произвести перегрузку топлива и замену модулей парогенераторов.

Ранее, в феврале, третий реактор отключался от сети для перегрузки топлива, техобслуживания и профилактического ремонта. Всего в 2022 году Белоярская АЭС рассчитывала провести три плановых ремонта реакторов БН-600 и БН-800.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).