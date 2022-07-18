Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В России на завершение строительства капитальных объектов уже выделено больше 100 млрд рублей дополнительного финансирования, но из-за роста цен на стройматериалы для этого потребуется до конца года еще 80 млрд рублей, заявил в совете по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы полностью отработали все пересмотры стоимости. У нас на сегодняшний день часть вопросов уже решена более чем на 100 млрд финансирования, еще порядка 80 млрд удорожания строительства мы видим до конца года. (...) До конца года все, что положено по удорожанию, договорились оплатить", - сказал он.

На этом заседании президент Владимир Путин напомнил, что в конце 2021 года было решено сделать все для завершения работ на объектах капстроительства, в том числе дофинансировать проекты.

"Мы полностью сформировали пятилетнюю программу, в которой учли все, что за три года мы достроим, и все, что у нас пойдет в дальнейшем на четвертый-пятый год. Сейчас мы выясняем параметры Федеральной адресной инвестиционной программы, буквально в следующие несколько дней мы завершим эту работу, и будет понятно, какой объем средств у нас на ближайшие пять лет и какой объем объектов мы построим. Все 1 780 объектов, которые у нас в Федеральной адресной инвестиционной программе, мы надеемся достроить в намеченные сроки", - отчитался Хуснуллин.

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что дополнительные расходы будут оплачены только после того, как проекты одобрит Главгосэкспертиза.

Ранее Хуснуллин выступал за жесткое ограничение сроков бюджетных строек. "Если мы беремся за объект, то больше трех лет строить нельзя. Очень сложные - чуть дольше. Если нет финансирования, начинать нельзя. Это наш принципиальный подход. Это нужно отразить в нормативных и законодательных документах, чтобы минимизировать этот риск для бюджетных строек", - заявлял замглавы правительства.

Также сообщалось, что утверждены антикризисные правила формирования комплексной программы капитальных вложений сроком на пять лет.

"Программа будет учитываться при принятии бюджета и в ней будут указаны все планируемые объекты строительства на трёхлетний период с прогнозом на последующие два года", - сообщалось на сайте правительства по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.