Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,7%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов снизились на 0,4-0,7% во главе с бумагами "Сургутнефтегаза", "Ростелекома" и "Транснефти" после отсечки на бирже годовых дивидендов компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2082,48 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1163,82 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 14,5%.

Доллар просел до 56,11 рубля (-0,25 рубля).

Подешевели акции "Ростелекома" (-7,2% и -6,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-3,2% и -14,5% "префы"), "Транснефти" (-6,4%), расписки OZON (-1,5%), акции Polymetal (-1,2%), "ММК" (-1,1%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "Норникеля" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,2%), Московской биржи (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Подорожали акции "Детского мира" (+3,9%), АФК "Система" (+0,8%), "НЛМК" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Магнита" (+0,1%).

Ритейлер "Детский мир" во II квартале 2022 года увеличил общий объем продаж (GMV) на 11,6% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 46,7 млрд рублей с НДС. Чистая выручка выросла на 10,5%, до 41,3 млрд рублей, сообщила компания.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать негативным. Рынки Азии преимущественно снижаются на фоне проблем в экономике КНР, нефть стабилизировалась после бурного роста днем ранее. Инвесторы ждут решений ЕЦБ и Банка Японии по денежной политике. Российский рынок начнет день с умеренного снижения. Рубль, напротив, способен к дальнейшему укреплению на фоне приближающихся налоговых платежей.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, ключевые биржи АТР во вторник показывают смешанную динамику, фьючерсы на американские и европейские индексы в "зеленой" зоне, нефть приостановила рост.

Вторник будет также богат на значимые экономические новости и корпоративные отчеты. В частности, ожидается публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне и данных по рынку недвижимости в США за июнь. Из корпоративных отчетов следует обратить внимание на Johnson&Johnson, Halliburton и Lockheed Martin. Динамика рынков будет зависеть от результатов компаний, скорее всего, отчетность окажется слабее ожиданий ввиду роста инфляции и затрат в отчетном квартале. Поэтому можно ожидать развития негативных настроений на глобальных рынках.

Вероятный рост доллара по отношению к рублю может компенсировать давление из-за дивидендной отсечки акций "Сургутнефтегаза". Целевой диапазон для индекса МосБиржи во вторник - 2050-2150 пунктов. Из значимых корпоративных новостей интерес представляют вышедшие операционные результаты "Детского мира" за второй квартал.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, цены на нефть Brent в понедельник подскочили вверх на фоне улучшения рыночного сантимента и отсутствия договоренности между США и Саудовской Аравией по росту добычи сырья (фактор дефицита предложения остался в силе). В преддверии заседания ФРС на следующей неделе появилась информация, что рынок закладывает менее жесткий рост ставки (на 0,75 п.п., а не на 1 п.п.), что вкупе с некоторым ослаблением доллара поддержало нефть.

Во вторник нефть Brent притормозит в темпах отскока и скорее будет консолидироваться около $105 за баррель. Риски замедления мировой экономики остаются существенными, что будет сдерживать оптимизм на рынке нефти.

В США индексы акций накануне резко развернулись и завершили торги снижением на 0,7-0,8%. Инвесторы негативно отреагировали на сообщения СМИ о том, что компания Apple планирует сокращать темпы найма новых сотрудников и увеличения капзатрат в следующем году в ожидании экономического спада. После этой новости акции техкомпаний пошли вниз.

Инвесторы продолжают анализировать квартальные отчетности банков и финкомпаний и пытаются увязать негативные прогнозы экспертов для экономики с пока еще относительно позитивными ожиданиями относительно корпоративных прибылей.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 после выходных подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi снизился на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,01%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

На рынках сохраняются опасения по поводу стремительно растущей инфляции в развитых странах.

Резервный банк Австралии (ЦБ страны) просигнализировал о намерении продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, показал протокол июльского заседания регулятора, на котором ставка была повышена 50 б.п., до 1,35% годовых. Банк полагает, что процентные ставки все еще находятся на "очень низком" уровне на фоне текущей ситуации на рынке труда и периода высокой инфляции.

Цены на нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены стабилизировались после активного роста накануне, когда фьючерсы на сорт WTI завершили торги выше отметки $100 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $106,09 за баррель (-0,2% и +5,1% в понедельник), августовская цена WTI - $102,58 за баррель (-0,02% и +5,1% накануне).

Рост цен накануне был вызван двумя факторами - оценкой участниками рынка итогов визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и падением курса доллара.

Как сообщалось, Байден обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок и назвал эту дискуссию "позитивной", однако инвесторы посчитали, что страна не станет существенно увеличивать добычу и экспорт топлива.

Тем временем курс доллара, значительно выросший в последние недели на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), снизился в понедельник к основным мировым валютам, что оказало дополнительную поддержку нефтяным котировкам.