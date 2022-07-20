ФАС предложила регулировать тарифы на транспорт газа по модели "вход-выход"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба предлагает перейти на тарифную модель "плата за вход-плата за выход" на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам (МГ), сообщила пресс-служба ведомства.

Этот шаг указан в проекте "дорожной карты" развития биржевой торговли. Как полагают эксперты регулятора, в будущем это позволит выровнять тарифы по биржевым и внебиржевым договорам.

Служба предлагает определить нескольких макрозон с учетом наличия месторождений газа и разветвленной газотранспортной инфраструктуры.

"Это позволит продавать газ внутри макрозоны без привязки к физической точке его нахождения. Любой газ, вне зависимости от того, откуда он поступил и куда в дальнейшем будет поставлен, имеет одинаковую экономическую эффективность поставки, что создает наиболее оптимальные условия для организации обезличенных биржевых торгов", - отметили в пресс-службе.

Предлагаемая система тарификации позволяет создать в каждой из макрозон виртуальный балансовый пункт, на котором могут совершаться как биржевые, так и внебиржевые сделки, включая куплю-продажу и перепродажу избытков газа конечными пользователями и трейдерами, что, в свою очередь, позволит эффективно реализовать систему коммерческой балансировки газа.

Ведомство считает, что необходимо установить переходный период 3-5 лет с сохранением величин последних установленных тарифов.

При этом механизм тарифообразования на газ для населения останется прежним, а необоснованный рост его стоимости будет пресекаться, нацелены в ФАС.

Как полагают авторы инициативы, "предложенные меры позволят обеспечить стабильные поставки газа во все регионы, повысят ликвидность биржевых торгов газом за счет концентрации спроса и предложения на виртуальном балансовом пункте и стандартизируют условия транспортировки газа для независимых производителей и конечных потребителей".

Десять лет назад ООО "НИИгазэкономика" готовила по заказу "Газпрома" документ под названием "Исследование возможностей формирования и применения тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Газпром" по принципу "ставка за мощность на вход" и "ставка за мощность на выход" с учетом опыта формирования тарифов на либерализованных рынках зарубежных стран".

В годовом отчете за 2020 год "Газпром" сообщал, что направлял в ФАС "предложения по разработке методики по расчету тарифов на услуги по транспортировке газа по МГ по схеме "вход - выход"".

Ранее ФАС предложила установить нормативы продаж на бирже для ПАО "Газпром" (на уровне не менее 10%) и независимых производителей (на первоначальном этапе не менее 3%, затем также не менее 10%).