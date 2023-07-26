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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

Минюст снова не стал регистрировать методику "вход-выход" для тарифов на транспорт газа

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба во второй раз потерпела неудачу с регистрацией обновленной методики расчета тарифов на магистральный транспорт газа по принципиально новой модели - "плата за вход - плата за выход". Работа над проектом документа продолжается больше года.

Как сообщается в мониторинге "КонсультантПлюс", Минюст письмом 10.07.2023 № 01/80788-ЕА возвратил без государственной регистрации приказ ФАС России от 07.06.2023 № 365/23 "О внесении изменений в Методику расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, утвержденную Приказом ФСТ России от 23 августа 2005 г. № 388-Э/1".

Во второй половине 2022 года ФАС направляла на регистрацию в Минюст новую методику, а не поправки в действующую.

По предложенной методике одноставочные тарифы применяются только к региональным системам газоснабжения, по межпромысловым коллекторам и газопроводам-отводам, а также к отрезкам магистральной сети в пределах одного региона. Для остальных случаев применяется сумма тарифов на вход и на выход, а также (в случае необходимости) ставка за пересечение границы макрозоны "вход-выход". Предполагалось формирование нескольких макрозон с учетом наличия месторождений газа и разветвленной газотранспортной инфраструктуры.

Предлагаемая система тарификации, по мнению разработчиков, должен была позволить создать в каждой из макрозон виртуальный балансовый пункт, на котором могли совершаться биржевые и внебиржевые сделки. Это могло "повысить ликвидность биржевых торгов газом за счет концентрации спроса и предложения на виртуальном балансовом пункте и стандартизировать условия транспортировки газа для независимых производителей и конечных потребителей", - ожидают в ФАС.

Сами же тарифы на транспортировку газа независимых производителей по газопроводам "Газпрома" неизменны с 2015 года. Независимые производители, считающие, что тариф надо заморозить или вообще снизить, развязали дискуссию о методике тарифообразования, в результате чего тариф до сих пор остается прежним.

Минюст Газпром ФАС
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