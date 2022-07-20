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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Цены на стальную продукцию в Азии снижаются на фоне увеличения поставок из РФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Увеличение поставок стальной продукции из России оказывает давление на цены на азиатском рынке, пишет агентство Bloomberg.

В частности, в Японии снизились цены на лом металла, что является позитивным фактором для компании Tokyo Steel, использующей его в качестве сырья. Кроме того, на фоне увеличения поставок стального бруса производители в Юго-Восточной Азии начали сокращать объемы его выпуска, и у японской компании стало меньше конкуренции за металлолом, пишет Bloomberg.

Российская стальная продукция "является совершенно новым фактором, которого никогда раньше не было" на рынке лома черных металлов, сказал глава отдела закупок в Tokyo Steel Соичиро Тцуда.

По его словам, цены на лом упали на четверть с апреля и, вероятно, продолжат снижаться, а в лучшем случае – останутся на текущем уровне.

Япония
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