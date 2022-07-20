"Петербургский тракторный завод" выпустит первые с/х машины с системами автопилотирования

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - АО "Петербургский тракторный завод" (ПТЗ, 100%-е дочернее предприятие ПАО "Кировский завод") в 2022 году выпустит первую партию тракторов, оснащенных системами автопилотирования, сообщил гендиректор ПТЗ и холдинга Сергей Серебряков журналистам в среду.

"В этом году мы запускаем первую партию из 50 машин. Это так называемая предсерийная партия, которая пойдет во все поля России на широкий спектр испытаний. Как заводу-изготовителю, нам нужно получить большой объем данных с разных полей, чтобы дорабатывать систему и ПО для серийного применения", - сказал он.

В настоящее время идут испытания нового трактора. При успешном прохождении испытаний завод планирует начать промышленное производство тракторов с системой автопилотирования во втором полугодии 2023 года.

По словам Серебрякова, трактор оборудован автоматической коробкой передач, двигателем с электронным управлением, электрогидравликой и системой рулевого управления через электросигнал.

"Основное отличие его заключается в том, что в нем системы, узлы, агрегаты и контроллеры заведены в общую интеллектуальную систему, позволяющую работать машине без человека или с минимальным участием человека на определенных операциях", - добавил генеральный директор.

АО "Петербургский тракторный завод" производит 6 видов строительной техники: фронтальные погрузчики, универсальные дорожные машины, колесные бульдозеры, тягачи, снегоочистители, опороперевозчики.

"Кировский завод" – конгломерат машиностроительных предприятий, расположенных в Санкт-Петербурге, в состав группы входят порядка 15 профильных "дочек". Предприятия выпускают сельскохозяйственную и дорожно-строительную технику, а также оборудование для нефтегазовой отрасли, энергетики, судостроения.