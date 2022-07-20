Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

"Петербургский тракторный завод" выпустит первые с/х машины с системами автопилотирования

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - АО "Петербургский тракторный завод" (ПТЗ, 100%-е дочернее предприятие ПАО "Кировский завод") в 2022 году выпустит первую партию тракторов, оснащенных системами автопилотирования, сообщил гендиректор ПТЗ и холдинга Сергей Серебряков журналистам в среду.

"В этом году мы запускаем первую партию из 50 машин. Это так называемая предсерийная партия, которая пойдет во все поля России на широкий спектр испытаний. Как заводу-изготовителю, нам нужно получить большой объем данных с разных полей, чтобы дорабатывать систему и ПО для серийного применения", - сказал он.

В настоящее время идут испытания нового трактора. При успешном прохождении испытаний завод планирует начать промышленное производство тракторов с системой автопилотирования во втором полугодии 2023 года.

По словам Серебрякова, трактор оборудован автоматической коробкой передач, двигателем с электронным управлением, электрогидравликой и системой рулевого управления через электросигнал.

"Основное отличие его заключается в том, что в нем системы, узлы, агрегаты и контроллеры заведены в общую интеллектуальную систему, позволяющую работать машине без человека или с минимальным участием человека на определенных операциях", - добавил генеральный директор.

АО "Петербургский тракторный завод" производит 6 видов строительной техники: фронтальные погрузчики, универсальные дорожные машины, колесные бульдозеры, тягачи, снегоочистители, опороперевозчики.

"Кировский завод" – конгломерат машиностроительных предприятий, расположенных в Санкт-Петербурге, в состав группы входят порядка 15 профильных "дочек". Предприятия выпускают сельскохозяйственную и дорожно-строительную технику, а также оборудование для нефтегазовой отрасли, энергетики, судостроения.

Петербургский тракторный завод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС может обнулить пошлины на ввоз аммиака и карбамида, кроме поставок из РФ и Белоруссии

ЕС может обнулить пошлины на ввоз аммиака и карбамида, кроме поставок из РФ и Белоруссии

"Газпром" снова обратился к Siemens по вопросу возврата турбины "Северного потока"

"Газпром" сообщил об очередном рекорде суточных поставок в КНР по "Силе Сибири"

Суд признал банкротом "Открытие холдинг"

Суд признал банкротом "Открытие холдинг"

Киргизия полностью перешла с Россией на расчеты в рублях

Киргизия полностью перешла с Россией на расчеты в рублях

"АвтоВАЗ" выпустит ограниченную партию Lada Largus в объеме не менее 1,8 тыс. штук

Wildberries фиксирует нетипичный взлет спроса на санки в июне-июле

В 2021 году сменился лидер российского рынка сыра

ГПБ вводит для физлиц комиссию по счетам в долларах и евро

Египет не закупил американскую пшеницу на тендере GASC из-за цены

Египет не закупил американскую пшеницу на тендере GASC из-за цены
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });