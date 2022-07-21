Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Добыча нефти в России за первое полугодие выросла на 3,4%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России за первое полугодие 2022 года выросла в годовом измерении на 3,4%, производство нефтепродуктов - на 4,5%, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Министр отметил, что сектора энергетической отрасли показали хороший результат в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на то, что работа ведется в сложных экономических условиях.

"Добыча нефти на 6 месяцев превышает прошлогодний уровень на 3,4%, производство электроэнергии - на 1,9%, а значит потребление электроэнергии примерно на эту же величину выше. Добыча угла примерно на уровне прошлого года. Производство автобензинов, дизельного топлива на 4,5% выше прошлого года. По газу по известным причинам пока в минусе на 5%. Внутренний рынок стабилен, потребители обеспечиваются всеми видами энергоресурсов, Никаких проблем с поставками энергоресурсов нет", - сказал он.

Путин спросил: "И объемы нефти на экспорт, они тоже увеличены?"

"Да, увеличены", - ответил Шульгинов.

Президент отметил, что за первые четыре месяца 2022 года "было некоторое снижение производства нефтепродуктов".

"Нарастили, почти на 5%", - подтвердил министр.

Глава Минэнерго также подчеркнул, что несколько месяцев назад начата работа над подготовкой к зиме: "Это один из приоритетов сегодняшней работы. И готовимся к этому сложному периоду, понимая, что наши, например, партнеры в недружественных странах нервно ожидают наступление такого особо тяжелого периода. Мы же работаем, исходя из наших планов и графиков в штатном режиме. Планы-графики сформированы, исходя из аналитики прошедшего ОЗП и тех поручений, которые Вы давали, когда оценивали в декабре прошлого года готовность к ОЗП".

Шульгинов отметил, что нет проблем с накоплением всех видов топлива: резервного, основного, аварийного. В части ремонтов применятся более гибкая система планирования "с переходом на ремонтное воздействие по техническому состоянию, а не по планово-предупредительному ремонту". "Это быстрее и довольно качественно", - сказал он.

Шульгинов также отметил, что с северным завозом проблем нет: контракты заключены, идут плановые поставки. "В августе мы должны начать уже проверку готовности по округам, начиная с августа (обычно с августа). Где-то к ноябрю мы уже сделаем оценку и доложим в правительство о готовности к зиме", - добавил он.

Минэнерго Николай Шульгинов Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Риски рецессии толкают спрос на нефть вниз - аналитики ждут $100 за Brent во II полугодии. Обзор

Риски рецессии толкают спрос на нефть вниз - аналитики ждут $100 за Brent во II полугодии. Обзор

ЕЦБ повысил процентные ставки впервые за 11 лет - на 50 б.п.

Сбербанк восстановил работу сервисов после сбоя

Мантуров допустил скорую отмену механизма параллельного импорта

Мантуров допустил скорую отмену механизма параллельного импорта

ВТБ предупредил об установке вредоносного ПО на телефоны через псевдобанковские приложения

ВТБ предупредил об установке вредоносного ПО на телефоны через псевдобанковские приложения

Песков заявил, что должное технологическое обслуживание "Северного потока" невозможно

Песков заявил, что должное технологическое обслуживание "Северного потока" невозможно

Клиенты Сбербанка сообщили о проблемах с доступом к сервисам

Решение SAP уйти из РФ и Белоруссии сократит ее операционную прибыль на 350 млн евро

Ozon заменит предоставлявший скидки счет на маркетплейсе банковской картой

Минздрав обсуждает варианты решения вопроса о ремонте зарубежной медтехники

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });