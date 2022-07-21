Добыча нефти в России за первое полугодие выросла на 3,4%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России за первое полугодие 2022 года выросла в годовом измерении на 3,4%, производство нефтепродуктов - на 4,5%, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Министр отметил, что сектора энергетической отрасли показали хороший результат в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на то, что работа ведется в сложных экономических условиях.

"Добыча нефти на 6 месяцев превышает прошлогодний уровень на 3,4%, производство электроэнергии - на 1,9%, а значит потребление электроэнергии примерно на эту же величину выше. Добыча угла примерно на уровне прошлого года. Производство автобензинов, дизельного топлива на 4,5% выше прошлого года. По газу по известным причинам пока в минусе на 5%. Внутренний рынок стабилен, потребители обеспечиваются всеми видами энергоресурсов, Никаких проблем с поставками энергоресурсов нет", - сказал он.

Путин спросил: "И объемы нефти на экспорт, они тоже увеличены?"

"Да, увеличены", - ответил Шульгинов.

Президент отметил, что за первые четыре месяца 2022 года "было некоторое снижение производства нефтепродуктов".

"Нарастили, почти на 5%", - подтвердил министр.

Глава Минэнерго также подчеркнул, что несколько месяцев назад начата работа над подготовкой к зиме: "Это один из приоритетов сегодняшней работы. И готовимся к этому сложному периоду, понимая, что наши, например, партнеры в недружественных странах нервно ожидают наступление такого особо тяжелого периода. Мы же работаем, исходя из наших планов и графиков в штатном режиме. Планы-графики сформированы, исходя из аналитики прошедшего ОЗП и тех поручений, которые Вы давали, когда оценивали в декабре прошлого года готовность к ОЗП".

Шульгинов отметил, что нет проблем с накоплением всех видов топлива: резервного, основного, аварийного. В части ремонтов применятся более гибкая система планирования "с переходом на ремонтное воздействие по техническому состоянию, а не по планово-предупредительному ремонту". "Это быстрее и довольно качественно", - сказал он.

Шульгинов также отметил, что с северным завозом проблем нет: контракты заключены, идут плановые поставки. "В августе мы должны начать уже проверку готовности по округам, начиная с августа (обычно с августа). Где-то к ноябрю мы уже сделаем оценку и доложим в правительство о готовности к зиме", - добавил он.