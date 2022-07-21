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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Власти РФ могут изучить вопрос субсидирования скидок на российскую бытовую технику

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Одним из механизмов поддержки спроса на бытовую технику российского производства может стать субсидирование скидок на ее реализацию, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения в четверг выставки промышленных предприятий Удмуртии.

"Надо будет посмотреть на компенсацию возможных скидок для покупки, чтобы был какой-то гарантированный спрос", - сказал он, обращаясь к представителю одного из удмуртских предприятий - АО "Концерн "Аксион".

"Поговорите с нашими крупными государственными корпорациями, у нас механизмы есть замечательные: есть возможности и скидок для того, чтобы стимулировать, и опытные партии, и промышленные партии", - привел Мишутин пример других механизмов поддержки отечественных производителей.

Концерн "Аксион" занимается производством электромясорубок, электросоковыжималок, кофемолок, блендеров. Мишустин поинтересовался, какую долю на российском рынке бытовой техники занимает концерн, и подчеркнул важность составления планов по наращиванию доли и ёмкости рынка для прогнозирования гарантированного спроса.

Вопрос поддержки внутреннего спроса поднимался премьер-министром в четверг и в отношении социально значимых товаров, в частности товаров для детей.

Михаил Мишустин
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